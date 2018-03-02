На посольство Франции в столице Буркина-Фасо совершено нападение

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Пятеро вооруженных людей открыли огонь по прохожим у посольства Франции в центре города Уагадугу, столицы Буркина-Фасо (государство расположено в Западной Африке).

"В Уагадугу происходит атака. Оставайтесь в помещениях. Пока неясно, против кого ведется атака", - говорится в сообщении посольства Франции в Буркина-Фасо в фейсбуке.

Сначала вооруженные люди стреляли по прохожим, затем зашли в посольство. Кроме того, взрыв прогремел возле штаба военного командования Буркина-Фасо и французского культурного центра, расположенных в центре города.