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Парижский Диснейленд откроет еще три тематических парка

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Парижский Диснейленд откроет еще три тематических парка, посвященных супергероям комиксов Marvel, мультфильму "Холодное сердце" и киноэпопее "Звездные войны", пишет газета Le Figaro.

По данным издания, площадь парка увеличится с 27 до 39 га, реконструкция обойдется The Walt Disney Company в 2 млрд евро. План расширения планируют реализовать до 2025 года, новые парки, как рассчитывают в компании, должны привлечь больше посетителей.

Глава The Walt Disney Роберт Аллен Айгер назвал этот проект самым масштабным со дня открытия "Диснейленда" в Париже. По его словам, расширение территории парка обсуждалось с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и он одобрил проект.

В дополнение к тематическим зонам предусмотрено создание искусственного озера, которое объединит три новых парка и будет использоваться для театральных шоу и представлений.

Парк развлечений Диснейленд открылся в Париже в 1992 году. Сегодня это один из самых ключевых туристических объектов в Европе, ежегодно здесь бывают около 13 млн человек.

Теги: Париж, Диснейленд
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