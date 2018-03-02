Главные новости
Экономика"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"В РоссииВ Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружениеВ РоссииАдвокаты Собчак попросили возбудить на Жириновского дело из-за оскорбления
В мире

В НАТО сочли заявления Путина о новом оружии угрозой взять страны альянса под прицел

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Командование НАТО полагает, что Россия озвучила угрозу выбрать в качестве своей возможной военной цели страны альянса, и указывает на неприемлемость такого шага, говорится в заявлении представителя НАТО Оаны Лунгеску.

"Российские заявления с угрозами взять под прицел союзников (по НАТО - ИФ) - неприемлемы и контрпродуктивны", - заявила она, комментируя в пятницу послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

"Мы не хотим новой "холодной войны" или гонки вооружений. Все союзники поддерживают соглашения о контроле над вооружениями, которые создают доверие и уверенность ради пользы всех", - сказала Лунгеску. При этом она повторила ранее звучавшие утверждения альянса, заверив, что "противоракетная оборона альянса не создавалась против России и не направлена против нее". По ее словам, ПРО НАТО направлена против угроз, исходящих из-за пределов евроатлантического региона.

Также Лунгеску напомнила, что НАТО осуществляет двусторонний подход в отношениях с Россией - "прочные сдерживание и оборона, совмещенные с содержательным диалогом". Согласно ее утверждениям, такая политика альянса в отношении Москвы вызвана "российскими агрессивными действиями на Украине и продолжающимся военным строительством (России - ИФ) от Баренцева моря до Средиземного моря".

В то же время она заявила, что в альянсе продолжают работать с Россией для большей предсказуемости и транспарентности в отношениях, в том числе посредством Совета НАТО-Россия.

Владимир Путин 1 марта огласил послание Федеральному собранию, особенно мощной в котором оказалась военная составляющая. Президент сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана"). Видеозапись испытания новой МБР была продемонстрирована в ходе послания. В заключении российский президент заявил, что новые образцы оружия РФ делают американскую систему ПРО и приближение военной инфраструктуры НАТО бессмысленными.

Путин заявил в пятницу в интервью телеканалу Эн-Би-Си, что выход США из договора по ПРО стал началом гонки вооружений между Соединенными Штатами и Россией. "Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО", - сказал он. Президент РФ назвал "пропагандой" заявления Вашингтона о начале "холодной войны".

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новые виды российских вооружений не нарушают существующего стратегического паритета. Комментируя слова журналиста о том, что теперь у РФ есть виды вооружения, от которого не способна защититься другая страна, Песков сказал: "У другой стороны также есть вооружение, от которого не способна защититься Россия. В этом и паритет, что является залогом того, что это оружие не будет применяться".

Теги: НАТО, Владимир Путин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Меркель и Трамп выразили обеспокоенность после высказываний Путина о новых ракетахМеркель и Трамп выразили обеспокоенность после высказываний Путина о новых ракетах
Лидеры отметили, что разработки окажут негативное влияние на международные усилия по контролю над вооружениямиПодробнее
Янукович опроверг свою просьбу о вводе войск РФ на Украину в 2014 годуЯнукович опроверг свою просьбу о вводе войск РФ на Украину в 2014 году
По словам экс-президента Украины, он предлагал ввести полицейскую миротворческую миссиюПодробнее
На Украине временно ограничили потребление газаНа Украине временно ограничили потребление газа
Ради экономии генерирующие компании переведут на мазут, а школам, детсадам и вузам рекомендовано приостановить работу до 6 мартаПодробнее
Президентом Армении стал Армен СаркисянПрезидентом Армении стал Армен Саркисян
Ранее Саркисян занимал посты премьер-министра и посла Армении в ВеликобританииПодробнее
"Ъ" узнал подробности отправки в Россию аргентинских чемоданов с кокаином"Ъ" узнал подробности отправки в Россию аргентинских чемоданов с кокаином
Согласно показаниям завхоза посольства Али Абянова, наркотики могли поставляться в РФ из Уругвая военными бортами с 2012 годаПодробнее
Посол РФ раскритиковал комментарии США к посланию Путина Федеральному собраниюПосол РФ раскритиковал комментарии США к посланию Путина Федеральному собранию
Анатолий Антонов назвал беспочвенными обвинения в нарушении Россией договора РСМДПодробнее
Чехия остановила выдачу подозреваемого в хакерских атаках россиянина НикулинаЧехия остановила выдачу подозреваемого в хакерских атаках россиянина Никулина
Прага может отказать в выдаче как Вашингтону, так и МосквеПодробнее
Аятолла Али Хаменеи пообещал продолжить оказывать Сирии поддержку со стороны ИранаАятолла Али Хаменеи пообещал продолжить оказывать Сирии поддержку со стороны Ирана
Духовный лидер Ирана назвал президента Сирии Асада "великим бойцом"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Фотохроника 1 марта6 фото
01 марта
Фотохроника 1 марта
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне9 фото
01 марта
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"В РоссииВ Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружениеВ РоссииАдвокаты Собчак попросили возбудить на Жириновского дело из-за оскорбленияВ миреМеркель и Трамп выразили обеспокоенность после высказываний Путина о новых ракетахВ РоссииПесков пообещал асимметричные ответы США по вопросам вооруженийВ миреНа Украине временно ограничили потребления газа

Предполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук арестован в Германии

Адвокат фигуранта сообщил, что на решение вопроса о его экстрадиции в Россию может уйти минимум полгода Подробнее

Путин заявил об использовании Россией отечественных технологий при создании нового оружия

Рынок акций РФ снизился в пятницу во главе с металлургами

В Свердловской области пособница ритуального убийцы получила 12 лет колонии

Напавших в сентябре на КПП в Северной Осетии задержали

Путин заявил о продолжении борьбы с коррупцией в Дагестане

Серия нападений в столице Буркина-Фасо привела к гибели семи военных

Порошенко назвал невозможным односторонний разрыв газовых контрактов

Президент Украины подчеркнул, что транзиту газа в Европу ничего не угрожает Подробнее

Источник сообщил о задержании троих сотрудников таможни в Дагестане за взяточничество

В "Партии прогресса" сообщили о срыве съезда из-за отказа собственника помещения

Четыре лыжника погибли из-за схода лавины на горном курорте во Франции

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

На территории университета в Мичигане произошла стрельба

Погибли по меньшей мере два человека Подробнее

Совет директоров АФК "Системы" утвердил на должность ее президента Андрея Дубовскова

ВС РФ разрешил взыскивать с застройщика деньги за замену стройматериалов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru