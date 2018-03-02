В НАТО сочли заявления Путина о новом оружии угрозой взять страны альянса под прицел

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Командование НАТО полагает, что Россия озвучила угрозу выбрать в качестве своей возможной военной цели страны альянса, и указывает на неприемлемость такого шага, говорится в заявлении представителя НАТО Оаны Лунгеску.

"Российские заявления с угрозами взять под прицел союзников (по НАТО - ИФ) - неприемлемы и контрпродуктивны", - заявила она, комментируя в пятницу послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

"Мы не хотим новой "холодной войны" или гонки вооружений. Все союзники поддерживают соглашения о контроле над вооружениями, которые создают доверие и уверенность ради пользы всех", - сказала Лунгеску. При этом она повторила ранее звучавшие утверждения альянса, заверив, что "противоракетная оборона альянса не создавалась против России и не направлена против нее". По ее словам, ПРО НАТО направлена против угроз, исходящих из-за пределов евроатлантического региона.

Также Лунгеску напомнила, что НАТО осуществляет двусторонний подход в отношениях с Россией - "прочные сдерживание и оборона, совмещенные с содержательным диалогом". Согласно ее утверждениям, такая политика альянса в отношении Москвы вызвана "российскими агрессивными действиями на Украине и продолжающимся военным строительством (России - ИФ) от Баренцева моря до Средиземного моря".

В то же время она заявила, что в альянсе продолжают работать с Россией для большей предсказуемости и транспарентности в отношениях, в том числе посредством Совета НАТО-Россия.

Владимир Путин 1 марта огласил послание Федеральному собранию, особенно мощной в котором оказалась военная составляющая. Президент сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана"). Видеозапись испытания новой МБР была продемонстрирована в ходе послания. В заключении российский президент заявил, что новые образцы оружия РФ делают американскую систему ПРО и приближение военной инфраструктуры НАТО бессмысленными.

Путин заявил в пятницу в интервью телеканалу Эн-Би-Си, что выход США из договора по ПРО стал началом гонки вооружений между Соединенными Штатами и Россией. "Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО", - сказал он. Президент РФ назвал "пропагандой" заявления Вашингтона о начале "холодной войны".

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новые виды российских вооружений не нарушают существующего стратегического паритета. Комментируя слова журналиста о том, что теперь у РФ есть виды вооружения, от которого не способна защититься другая страна, Песков сказал: "У другой стороны также есть вооружение, от которого не способна защититься Россия. В этом и паритет, что является залогом того, что это оружие не будет применяться".