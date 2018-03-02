При ударе турецких вертолетов по проправительственным силам в Африне погибли 17 человек

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Турецкие военные вертолеты в пятницу нанесли удар по проправительственным силам в районе города Африн на севере Сирии, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на очевидцев.

В результате удара погибли 17 человек, уточняется в сообщении.

Среди погибших 14 человек принадлежали к сирийским проправительственным вооруженным формированиям, которые неделей ранее Дамаск направил на север страны для сдерживания турецкой военной операции против курдов. еще трое погибших были связаны с курдским ополчением, отмечает телеканал.

Накануне турецкие вооруженные силы сообщали, что в ходе турецкой операции в районе Африна они понесли потери - восемь человек погибли, еще 13 ранены.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Ее целью стали бойцы курдских военизированных группировок, а также группировка ИГ (запрещена в РФ).