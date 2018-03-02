Не менее 15 человек погибли в результате атак боевиков в столице Буркина-Фасо

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 15 человек стали жертвами вылазки боевиков, которая произошла в пятницу в столице Буркина-Фасо Уагадугу, передает агентство Associated Press со ссылкой на министра связи и коммуникаций страны Реми Данжюину.

По его словам, семеро погибших - сотрудники сил безопасности, а еще восемь - боевики-исламисты. Он отметил, что число погибших может возрасти.

Тем временем, в армии Буркина-Фасо заявили, что в результате нападений пострадали не менее 90 человек.

Ранее власти страны сообщали, что боевики напали на посольство Франции и штаб военного командования.

В свою очередь МИД Франции обнародовал заявление главы министерства Жан-Ива Ле Дриана, согласно которому французские силы безопасности оказывают помощь коллегам из Буркина-Фасо для устранения угрозы.