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В НАТО насчитали более 4,6 тысяч атак со стороны боевиков ИГ по всему миру в 2017 году

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Несмотря на крупные потери территорий, террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) в 2017 году совершила около 4,6 тысяч атак по всему миру, говорится в отчете, подготовленном разведывательным подразделением НАТО.

После военных поражений в Сирии и Ираке организация ИГ сменила методы вербовки и тактику атак. "Столкнувшись с сильным давлением, террористические группы часто могут корректировать используемые методы. В 2016-17 годах лидеры ИГ адаптировали организацию к новым реалиям. Например, они предоставили больше автономии своим ответвлениям, региональным филиалам, провели базовую децентрализацию", - говорится в отчете.

Подобная смена тактики может означать, что теперь организация будет опираться на действующих самостоятельно боевиков-одиночек, совершающих теракты, которые характеризуются, как правило, меньшим числом жертв, чем атаки, спланированные в центре, говорится в отчете.

Также в НАТО отмечают потенциальные угрозы, связанные с возвращением иностранных членов террористических группировок на родину.

"На данный момент мы не видим значительного числа бойцов, возвращающихся из ИГ на территории стран НАТО. Однако даже небольшое число боевиков, которые прошли тренировки и имеют боевой опыт, несут потенциальную угрозу и могут усилить террористические сети, угрожая местным жителям и инфраструктуре", - отмечают в альянсе.

Теги: НАТО
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