Полиция назвала имя стрелка из Мичиганского университета

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов США обнародовали имя человека, устроившего стрельбу в кампусе Центрального Мичиганского университета, сообщает в пятницу американский телеканал CBS.

Стрелком оказался 19-летний афроамериканец Джеймс Эрик Дэвис. Полиция отмечает, что молодой человек открыл стрельбу из-за "проблем семейного характера".

Преступник по-прежнему находится в здании. Полиция рекомендовала студентам не покидать тех мест, где они находятся.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли два человека.