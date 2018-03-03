Российским военным передали видео побега двух детей из Восточной Гуты

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Сирийские военные передали российскому Центру по примирению враждующих сторон в Сирии видео, на котором запечатлен ночной побег двух детей из Восточной Гуты (пригород Дамаска) через гуманитарный коридор.

Двум детям - мальчику и девочке - удалось пройти через гуманитарный коридор в ночь на пятницу, сирийские военнослужащие смогли организовать их встречу и прикрытие, поскольку боевики вели по ним огонь из стрелкового оружия.

Четыре гуманитарных паузы со вторника по пятницу завершились безрезультатно - боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор. Местные жители, оставлявшие обращения на "горячую линию", организованную Центром по примирению, еще в середине недели жаловались на то, что у них стали заканчиваться продукты питания и предметы первой необходимости. Боевики завышают цены на них в десятки раз. В районе отсутствуют электроснабжение и газ.

Российский центр по примирению враждующих сторон по-прежнему призывает лидеров незаконных вооруженных формирований прекратить репрессии в отношении мирных жителей и снять запрет на их выход из Восточной Гуты.