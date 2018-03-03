17-летнего британца приговорили к 11 годам тюрьмы за подготовку терактов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Британский суд приговорил к 11 годам тюрьмы 17-летнего жителя Уэльса Ллойда Гантона, признанного виновным в планировании терактов, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Судья Марк Уолл пояснил, что вынес такой вердикт, так как пришел к выводу, что подсудимый "не видит никакой ценности в человеческой жизни".

Следователи пришли к выводу, что подросток планировал серию терактов в Кардиффе. В качестве мишеней он выбрал торговый центр, а также - концерт Джастина Бибера, который прошел в Уэльсе в июне 2017 года.

Агентство отмечает, что осужденный страдает от расстройства аутистического спектра.