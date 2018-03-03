На Украине завели дело о превышении полномочий полицией при разгоне протеста

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время событий в палаточном городке у Верховной рады Украины утром 3 марта.

"Прокуратурой Киева проработана информация, освещенная в средствах массовой информации, о возможных неправомерных действий полицейских во время событий ... рядом со зданием Верховной рады Украины на ул.Грушевского. С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

Как отмечалось в сообщении Нацполиции, после столкновений в палаточном городке у здания Рады утром в отделы полиции были доставлены более сотни человек, которые сопротивлялись сотрудникам полиции. Начато уголовное производство по статье "Угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что всего в управления полиции доставили 111 человек, на четырех из них составлены административные материалы, еще с восемью общаются сотрудники правоохранительных органов, остальных отпустили.

По словам Крищенко, в больничные учреждения обратилось 13 человек, находившихся в палаточном городке, и семь сотрудников полиции.