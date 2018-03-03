Главные новости
4мартаВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 4 мартаЭкономикаЕврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕСВ РоссииИсточник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружия
В мире

Сильный взрыв дома в Льеже обошелся без жертв

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Взрыв большой силы, разрушивший в субботу в центре бельгийского города Льеж жилой дом, не повлек жертв, сообщили пожарные, работавшие на тушении здания.

По словам их представителя подполковника Люка Сцевенелса, два человека получили легкие ранения. "У них нет серьезных ожогов, и они направлены в госпиталь Сен-Жозеф", - сказал Сцевенелс телеканалу RTBF.

Как сообщалось, взрыв, сопровождавшийся пламенем и разлетавшимися во все стороны камнями, произошел в Льеже на втором этаже дома, как предполагается, из-за утечки газа, хотя пожарные пока заявляют о том, что причина еще не выяснена. Фасад здания разрушен, утрачена его стабильность.

Спасатели ранее опасались, что в доме могли погибнуть два человека. Однако оказалось, что пострадавшие - мужчина и его сын - получили лишь легкие ранения.

Теги: Бельгия, Льеж
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Трамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателяТрамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателя
Президенту США показалась интересной идея снять ограничение на количество сроков пребывания на постуПодробнее
Источник сообщил о наличии более 400 ракет в глобальной системе ПРО СШАИсточник сообщил о наличии более 400 ракет в глобальной системе ПРО США
По его словам, в частности, порядка 180 противоракетами вооружены корабли Атлантического и Тихоокеанских флотов ВМС США, базы в Японии и ИспанииПодробнее
Под зданием Рады в Киеве начались столкновения полиции и протестующихПод зданием Рады в Киеве начались столкновения полиции и протестующих
В палаточный городок пришли следователи, в ответ митингующие начали жечь шиныПодробнее
Польша насчитала за Германией долг по репарациям в $850 млрдПольша насчитала за Германией долг по репарациям в $850 млрд
По мнению Варшавы, ждать выплат от России бессмысленноПодробнее
Путин предложил США сделать запрос в Генпрокуратуру по "списку 13 россиян"Путин предложил США сделать запрос в Генпрокуратуру по "списку 13 россиян"
Он подчеркнул, что Москве не предоставили никаких доказательств их причастности ко вмешательству в американские выборыПодробнее
Трамп на год продлил введенные из-за ситуации на Украине антироссийские санкцииТрамп на год продлил введенные из-за ситуации на Украине антироссийские санкции
Президент считает, что действия РФ продолжают представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности СШАПодробнее
Меркель и Трамп выразили обеспокоенность после высказываний Путина о новых ракетахМеркель и Трамп выразили обеспокоенность после высказываний Путина о новых ракетах
Лидеры отметили, что разработки окажут негативное влияние на международные усилия по контролю над вооружениямиПодробнее
Янукович опроверг свою просьбу о вводе войск РФ на Украину в 2014 годуЯнукович опроверг свою просьбу о вводе войск РФ на Украину в 2014 году
По словам экс-президента Украины, он предлагал ввести полицейскую миротворческую миссиюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 марта5 фото
02 марта
Фотохроника 2 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Фотохроника 1 марта6 фото
01 марта
Фотохроника 1 марта
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 4 мартаЭкономикаЕврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕСВ РоссииИсточник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружияВ миреТрамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателяСпортНовые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМВ РоссииОлег Дерипаска получил паспорт Кипра

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 марта

Евросоюз не нашел перебоев в поставках газа из России, Минобороны РФ узнало о подготовке диверсии против гуманитарного конвоя в Сирии Подробнее

Трамп пригрозил обложить ввозимые в США европейские автомобили налогом

Трамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателя

Трамп заинтересовался опытом Китая в продлении срока полномочий председателяПрезиденту США показалась интересной идея снять ограничение на количество сроков пребывания на посту Подробнее

Движение автобусов ограничено из-за метели в Хабаровском крае

Великобритания понесла миллиардный ущерб из-за непогоды

Минобороны РФ сообщило о готовящейся диверсии против конвоя ООН в Восточной Гуте

На Сахалине восстановили энергоснабжение после циклона

Один человек погиб в аварии под Казанью

Новые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМ

Новые правила футбола разрешили видеоповторы на ЧМФИФА примет окончательное решение в середине марта Подробнее

Мужчина выстрелил в себя рядом с Белым домом

В Италии стартуют выборы в обе палаты парламента

Россиянка завоевала серебро в прыжках с шестом на чемпионате мира

Эстонию на Евровидении представит русская певица

Еврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕС

Еврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕСНафтогаз пытается изменить тарифы на транзит газа через территорию Украины Подробнее

Школы Ингушетии получат новые учебники по истории вместо изъятых из-за ошибок

Сильный взрыв дома в Льеже обошелся без жертв

Девять авиарейсов задержаны в ростовском аэропорту "Платов" из-за непогоды

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru