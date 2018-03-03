Сильный взрыв дома в Льеже обошелся без жертв

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Взрыв большой силы, разрушивший в субботу в центре бельгийского города Льеж жилой дом, не повлек жертв, сообщили пожарные, работавшие на тушении здания.

По словам их представителя подполковника Люка Сцевенелса, два человека получили легкие ранения. "У них нет серьезных ожогов, и они направлены в госпиталь Сен-Жозеф", - сказал Сцевенелс телеканалу RTBF.

Как сообщалось, взрыв, сопровождавшийся пламенем и разлетавшимися во все стороны камнями, произошел в Льеже на втором этаже дома, как предполагается, из-за утечки газа, хотя пожарные пока заявляют о том, что причина еще не выяснена. Фасад здания разрушен, утрачена его стабильность.

Спасатели ранее опасались, что в доме могли погибнуть два человека. Однако оказалось, что пострадавшие - мужчина и его сын - получили лишь легкие ранения.