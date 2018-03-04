В Италии началось голосование на выборах в парламент

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Избирательные участки открылись в воскресенье в 07:00 утра местного времени (09:00 мск) в Италии, страна выбирает депутатов обеих палат парламента, сообщает итальянское телевидение.

В регионах Ломбардия и Лацио проходят и выборы в местные органы власти.

Правом голоса на нынешних выборах могут воспользоваться 46 млн граждан страны. Итальянцы имеют право на участие в выборах депутатов нижней палаты парламента, в соответствии с законодательством с 18 лет, а сенаторов - с 25 лет.

Участки будут работать до 23:00 местного времени (01:00 мск).