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Боевики ввели в Восточной Гуте комендантский час на время гумпауз

По данным Минобороны, боевики запретили массовые собрания мирным жителям и наказывают тех, кто отказывается подчиниться

Боевики ввели в Восточной Гуте комендантский час на время гумпауз
Фото: Reuters

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Боевики в Восточной Гуте ввели комендантский час на время гуманитарных пауз, а также запретили массовые собрания мирным жителям, заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"Согласно информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, члены незаконных вооруженных формирований на территории района Восточная Гута ввели комендантский час для местного населения на время гуманитарных пауз. Мирные жители, нарушающие установленные боевиками правила, подвергаются публичным наказаниям", - сказал Золотухин в воскресенье журналистам.

По его словам, боевики также запретили массовые собрания мирным жителям, чтобы предотвратить их возможный прорыв через гуманитарный коридор.

Шестая гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в 9.00 по местному времени (10.00 мск) в воскресенье. Боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор. За все дни гумпауз через него удалось прорваться лишь двоим детям. Накануне по гуманитарному коридору боевики вели снайперский огонь, в результате которого получили ранения трое мирных жителей.

Гуманитарная пауза в Восточной Гуте была введена по поручению Владимира Путина с 27 февраля. Однако боевики не прекращают обстрелы и не дают гражданскому населению покинуть территорию. Лишь в ночь на 2 марта двум детям удалось пересечь гуманитарный коридор, покинув Восточную Гуту. Сирийские военнослужащие смогли организовать их встречу и прикрытие.

Теги: Сирия, Минобороны, Восточная Гута
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