На Украине задержали подозреваемых в нападениях на общественную организацию венгров

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Национальная полиция Украины в Ужгороде раскрыла нападения на здание Общества венгерской культуры Закарпатья (Karpataljai Magyar Kulturalis Szovetseg - КМКС), пять человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске, сообщил глава ведомства Сергей Князев.

"Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля. Одного из них задержали в Черкассах, еще двоих - в Кропивницком. Также установлен возможный руководитель таких нападений, он объявлен в розыск", - написал Князев в своем фейсбуке.

В Ужгороде в феврале дважды поджигали здание на Православной набережной, в котором расположен офис КМКС.

Первый случай произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Следствие установило, что к поджогу могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский и Томаш Рафал Шимковяк. Позже издание Polska Agencja Prasowa сообщило, что трое подозреваемых в поджоге здания КМКС в Ужгороде задержаны в Польше, и суд вынес решение об аресте двоих из них.

Второй поджог произошел в ночь на 27 февраля. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания.

После этого посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии, а глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сиярто заявил, что в Украине "растут экстремистские политические идеи" и предположил, что "таким образом запугивают представителей венгерской национальной общины в Закарпатье".