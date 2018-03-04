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В ЛНР опубликовали приказ о соблюдении режима прекращения огня с 5 марта

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Командование Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики опубликовало приказ о соблюдении режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе с 00:00 понедельника.

"В связи с достигнутыми 28 февраля Трехсторонней Контактной группой договорённостями о прекращении огня, направленных на выполнение минских соглашений, приказываю: командирам отрядов Народной милиции обеспечить выполнение отрядами режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения в назначенных зонах (участках) ответственности с 00:00 часов 05 марта 2018 г.", - говорится в тексте приказа и. о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко, распространённого пресс-службой военного ведомства республики в воскресенье.

Также согласно документу, командирам Народной милиции поручено перед выходом подразделений на боевое дежурство проводить инструктажи личного состава по соблюдению режима прекращения огня на линии соприкосновения.

"Обо всех случаях открытия огня немедленно докладывать по команде, проводить тщательные расследования с наказанием виновных должностных лиц вплоть до увольнения из рядов Народной милиции ЛНР", - говорится в тексте приказа командования военного ведомства ЛНР.

Теги: ЛНР, Украина
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