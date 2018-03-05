Глава МИД России обсудит противодействие терроризму в Анголе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров начинает в понедельник пятидневное турне по странам Африки.Первым пунктом турне станет столица Анголы Луанда, откуда в тот же день министр отправится в Намибию. Затем Лавров посетит Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию.

Как сообщили в МИД РФ в преддверии поездки, в ходе визита в Анголу запланирована беседа Лаврова с президентом этой страны Жуаном Лоуренсу и переговоры с министром иностранных дел Мануэлом Аугушту.

"Предстоит углубленный обмен мнениями по ключевым проблемам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на противодействие терроризму и экстремизму", - отмечалось в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, на переговорах будет затронуты вопросы урегулирования конфликтов в "горячих точках" этого континента, прежде всего в Регионе Великих озер и Демократической Республике Конго, ЦАР, Сахаро-Сахельской зоне, Ливии.