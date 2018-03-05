Правоцентристская коалиция объявила о своей победе на выборах в парламент Италии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Правоцентристская коалиция, в которую входят партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лига Севера" и националистическая "Братья Италии" "должна и может" формировать правительство, заявил лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини, чьи слова приводит "Би-би-си".

В воскресенье 4 марта в Италии прошли выборы в парламент.

Согласно результатам на данный момент, коалиция правоцентристов набирает 36,9% голосов, а популистское движение евроскептиков "Пять звезд" имеет 32% голосов.

По подсчетам газеты Corriere della Sera, основанным на экзит-поллах, коалиция может получить 245 мест в палате депутатов, тогда как для получения большинства требуется минимум 316 мест. В сенате же правоцентристы могут получить 132 места при необходимых 158 местах для получения абсолютного большинства.

Как отмечают аналитики, нынешний глава Европарламента Антонио Таяни вряд ли получит пост премьер-министра Италии, хотя ранее Берлускони выражал свою поддержку именно этому кандидату.

Победу одержала правоцентристская коалиция, но больше голосова набрала "Лига Севера", а не "Вперед, Италия", лидером которой является бывший премьер страны.

"Поскольку Таяни - человек Берлускони, какой смысл "Лиге севера" поддерживать кандидатуру партии, у которой меньше голосов, чем у нее", - заявила спецсоветник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, итальянский политолог Натали Точчи с, принимая участие по видеосвязи в экспертной дискуссии в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященной предварительным результатам парламентских выборов в Италии.

По ее оценке, ситуация, связанная с формированием коалиции, подвешенная. "Непонятно, какой будет коалиция. Но в любом случае, президент Италии не допустит повторных выборов и примет решение по кандидатуре премьера", - сказала она.

Правящая Демократическая партия набирает менее 19% голосов.

По предварительным данным, явка составила 73%.