В Японии арестован подозреваемый в убийстве и расчленении девушки турист из США

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американский турист арестован за жестокое убийство местной девушки, с которой познакомился в Tinder во время отдыха в Японии, сообщает в понедельник газета Daily Mail.

По данным издания, 26-летнего Евгения Байрактара обвиняют в убийстве 27-летней Саки Кондо, совершенном в феврале 2017 года.

По данным местных СМИ, пара встретилась с помощью мобильного приложения для романтических знакомств Tinder, затем отправилась в его квартиру. После этого девушку больше никто не видел, полиция объявила о ее пропаже. Правоохранительные органы выследили молодого человека с помощью камер наблюдения и арестовали. В сумке Евгения Байкатара была найдена отрубленная голова пропавшей девушки. Другие части ее тела были найдены в 40 км от Осаки.

По словам японских чиновников, Байрактар встречался во время своего отпуска еще с несколькими японскими женщинами, с которыми познакомился в Интернете до встречи с Кондо. Никто из них не пострадал.

Байкатар - житель Лонг-Айленда и уроженец города Одесса. В 9 лет мальчик со своей мамой переехал в США, где она вышла замуж за техасца.