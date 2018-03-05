Ренци после неудачи на выборах решил уйти с поста главы Демократической партии Италии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Экс-премьер Италии Маттео Ренци в понедельник в ходе пресс-конференции объявил о решении покинуть пост секретаря Демократической партии Италии.

"Очевидно, что я оставляю руководство демократической партией", - сказал Ренци.

Ренци заявил, что гордится работой партии за последние годы, но при этом поражение на парламентских выборах было "ясным и очевидным".

О решении Ренци уйти в отставку ранее со ссылкой на источники в партии сообщало агентство АНСА. Агентство называет прошедшие парламентские выборы, на которых демократы не смогли набрать и 20% голосов в каждой палате, "темнейшим часом" для партии.

Демократическая партия Италии, согласно последним данным подсчета голосов, набрала 18,7% голосов избирателей в нижней палате парламента Италии и 19,1% в верхней палате. Всего левоцентристы набрали порядка 22,9% голосов в палате депутатов и 23% в сенате, правоцентристская коалиция по итогам подсчета большинства голосов получает 37% в нижней и 37,5% в верхней палате, а движение "Пять звезд" - 32,6% и 32,2% соответственно. Подсчет голосов продолжается.

Ренци был переизбран национальным секретарем Демократической партии 30 апреля 2017 года. Ранее он занимал эту должность с декабря 2013 года по февраль 2017 года.

Пост премьер-министра Италии Ренци с 2014 по 2016 годы, он подал в отставку после того, как граждане Италии не поддержали его план конституционной реформы. Премьер-министром Италии вслед за Ренци стал его однопартиец Паоло Джентилони.

С 2009 по 2014 годы Ренци был мэром Флоренции.