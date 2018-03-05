ООН подтвердила доставку в Восточную Гуту продуктов питания для 27,5 тыс. человек

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Около 27,5 тысяч жителей населенного пункта Дума смогут получить гуманитарную помощь от ООН и "Красного полумесяца" после того, как гумконвой благополучно вошел на территорию Восточной Гуты. Об этом сообщили в понедельник в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Гуманитарный конвой ООН и "Красного полумесяца" с медикаментами и продовольствием, в том числе с продуктами для 27,5 тыс. нуждающихся, прибыл в город Дума", - отмечается в сообщении, распространенном в твиттере УКГВ ООН.

Тем не менее, в УКГВ ООН отметили, что большое количество медицинских препаратов, которые могли бы спасти жизни, не были допущены на территорию города.

Боевики удерживали конвой в течение 1,5 часов в "серой зоне" - между пунктом пропуска Мухайям Аль-Вафедин и Восточной Гутой, не давая ему проезд.

В итоге усилиями российского центра по примирению была достигнута договоренность о пропуске гумконвоя.