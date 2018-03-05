Гуманитарный конвой "Красного полумесяца" начал выходить из Восточной Гуты

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Гуманитарный конвой "Красного полумесяца", который вошел в понедельник в сирийский город Дума, начал движение из Восточной Гуты в обратном направлении, сообщил журналистам в понедельник представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"Колонна "Красного полумесяца" начала движение из Восточной Гуты в обратном направлении в 21.25 (мск)", - сказал он.

Гумконвой вошел в Думу в понедельник около 16.00 (мск).

Боевики удерживали конвой в течение 1,5 часов в "серой зоне" - между пунктом пропуска Мухайям Аль-Вафедин и Восточной Гутой, не давая ему проезд. Однако в итоге усилиями российского центра по примирению была достигнута договоренность о пропуске гумконвоя.