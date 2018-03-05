Гумконвой "Красного полумесяца" был обстрелян из минометов по пути в Восточную Гуту

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Боевики из минометов обстрелял конвой гуманитарный конвой ООН и "Красного полумесяца", доставивший в понедельник помощь для для населения Восточной Гуты, сообщили российские военные.

"Жертв из числа сотрудников гуманитарной миссии нет", - сказал в понедельник начальник российского центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, боевики задержали гуманитарный конвой на два часа, а затем попытались его сорвать.

"В 17.00 боевиками "Джабхат ан-Нусра" (запрещенная в РФ группировка) был произведен минометный обстрел гуманитарного конвоя из района родника Айн-Арбах восточной окраины населенного пункта Мадиара", - сказал Евтушенко.

"Гуманитарный конвой находится в местах разгрузки. Российский Центр по примирению принимает все меры по безопасному возвращению гуманитарного конвоя в город Дамаск", - заявил генерал.

Он сказал, что, выполняя резолюцию СБ ООН, российский центр по примирению обеспечил проведение в населенный пункт Дума международными гуманитарными организациями конвоя общим объемом 247 тонн.