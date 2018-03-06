Ким Чен Ыну передали письмо от президента Южной Кореи

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне делегацию из Южной Кореи, которая передала ему письмо от президента Мун Чжэ Ина, сообщает во вторник "Ренхап" со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

"Произошел обстоятельный обмен мнениями по вопросам ослабления острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизации разностороннего диалога, контактов, сотрудничества и обмена", - говорится в сообщении..

Представительная делегация из Южной Кореи прибыла в Пхеньян с двухдневным визитом в понедельник. В нее входят 10 высокопоставленных южнокорейских чиновников, в том числе руководитель Национальной разведывательной службы и советник президента по национальной безопасности.