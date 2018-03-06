Расследующим инцидент со Скрипалем британским полицейским понадобилась медпомощь

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Двое сотрудников британской полиции, занимающиеся расследованием инцидента с участием бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери, оказались в больнице с предположительными симптомами отравления, передает во вторник журналист BBC News.

По данным полиции, сотрудники правоохранительных органов попали в больницу в понедельник. Они жаловались на воспаление глаз и першение в горле. Полицейские получили медпомощь и покинули больницу в понедельник, отметили журналист.

В то же время в сообщении, опубликованном на сайте управления полиции графства Уилтшир, говорится, что несколько сотрудников экстренной службы были госпитализированы сразу после инцидента, но сейчас в больнице остается лишь один, остальные выписаны.

Ранее сообщалось, что спутницей Скрипаля, как и он, попавшей в больницу британского города Солсбери в критическом состоянии после контакта с неизвестным веществом, оказалась его дочь Юлия. Вещество, которым они отравились, официально не называется, однако ряд СМИ утверждает, что речь идет о фентаниле - синтетическом веществе, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее.

Скрипаль отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Лондона и в 2010 году был помилован президентом РФ. Его включили в обмен на российских граждан, задержанных на Западе. В настоящий момент Скрипаль находится на территории Великобритании, где ему было предоставлено убежище.