Военная прокуратура начала проверку по факту крушения Ан-26 в Хмеймиме

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Главная военная прокуратура организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГВП.

"По факту крушения самолета Ан-26 на российской военной базе в Сирии военной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сказал представитель ведомства во вторник.

Он отметил при этом, что "в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования".

Как сообщалось, крушение произошло во вторник около 15:00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим. По предварительным данным Минобороны, погибли 32 человека - 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность, сказали в министерстве. Там отметили, что "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было".

Ан-26 - военно-транспортный самолет. Предназначен для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом. Длина самолета - 24 метра. Размах крыла - 29 метров. Масса с полной загрузкой - 24 тонны. Максимальная скорость самолета - 500 км/ч.