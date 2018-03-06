Тереза Мэй обсудила на заседании совета нацбезопасности отравление Скрипаля

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В ходе заседания Совета национальной безопасности Великобритании премьер-министр Тереза Мэй обсудила ситуацию с предполагаемым отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает во вторник газета "Гардиан".

В ходе заседания Мэй и британским министрам "предоставили последнюю информацию о проводимом расследовании в Солсбери, которое теперь возглавляет отдел полиции по борьбе с терроризмом", отметил пресс-секретарь британского премьера. Также сообщается, что Мэй сама выступила на заседании..

Ранее сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в минувшее воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Вещество, которым они отравились, официально не называется, однако некоторые СМИ утверждают, что речь идет о фентаниле - синтетическом веществе, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее.

Экс-полковник ГРУ был осужден в России за шпионаж. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и получил убежище в Великобритании.