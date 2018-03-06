Минобороны РФ отчиталось о спасенных в Восточной Гуте

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Семнадцать человек смогли покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору Мухайям аль-Вафедин, сообщил во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, радикальные группировки по-прежнему нарушают режим прекращения огня в этом анклаве. Боевики постоянно ведут огонь по правительственным войскам, чтобы спровоцировать их на ответные действия. Евтушенко оценил ситуацию в в зоне деэскалации "Восточная Гута" как "крайне напряженную". Вместе с этим обстановка в стране стабилизировалась.

Боевики из Восточной Гуты за 10 дней выпустили по Дамаску более 270 мин и снарядов, есть погибшие и ранениые среди гражданского населения. "За последние 10 суток из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы боевиками выпущено 272 мины и реактивных снаряда. Погибли 13 человек, ранены 135, из них трое детей", - сказал Юрий Евтушенко. По его данным, 5 марта при обстреле госпиталя Тишрин в населенном пункте Дахийят аль-Асад погибли 10 человек, 49 были ранены.

Боевики запрещают мирным жителям покидать зону под угрозой смерти и "творят произвол" "вплоть до проведения показательных казней". Они конфискуют у людей еду, лекарства, воду и автомобили. Стариков, женщин и детей насильно удерживают в заложниках и используют в качестве "живого щита".

В Восточной Гуте действуют несколько группировок боевиков. Они нарушают договоренности о прекращении огня, во время которого мирные жители должны эвакуироваться из зоны боевых действий.