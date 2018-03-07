Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Восточной Гуте

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Восточной Гуте в контексте реализации резолюции 2401 Совета Безопасности ООН, сообщила пресс-служба президента России.

"Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом. Президент Турции выразил соболезнования в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте в контексте реализации резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Отмечена важность решения гуманитарных проблем и необходимость дальнейшей бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в этом районе", - отмечается в сообщении.

Эрдоган проинформировал Путина о ходе операции турецких вооруженных сил в Африне. Затронуты также актуальные темы двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики, говорится в сообщении. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что во вторник из зоны деэскалации в Восточной Гуте смогли эвакуироваться 17 человек. Остальных мирных жителей удерживают радикалы.