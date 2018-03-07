Трамп пообещал противостоять вмешательству России в выборы 2018 года

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится по поводу возможного вмешательства России в промежуточные выборы в ноябре 2018 года и будет препятствовать любым таким действиям.

Ранее глава Национальной разведки США Дэн Коутс, выступая в сенатском комитете по делам вооруженных сил, заявил, что администрация США осведомлена об угрозах со стороны России для промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в 2018 году, и будет работать с этой информацией. Сотрудники Коутса недавно встречались с коллегами из Госдепартамента США, Минобороны и министерства внутренней безопасности, чтобы обсудить решение проблем, связанных с киберугрозами в преддверии грядущих выборов.

В то же время он признал, что администрация пока еще только должна разработать и применить последовательную стратегию для решения так называемой проблемы российского вмешательства. Он не рассказал о вариантах противодействия, сославшись на секретность. Коутс лично обсуждал этот вопрос с Трампом и получил обещание дополнительных полномочий для предотвращения угрозы.

США ведут расследование о вмешательстве России в выборы президента страны 2016 года. Делом занимается специальный прокурор Роберт Мюллер, который предъявил обвинения 13 гражданам России и трем компаниям. Россия отказалась выдавать своих граждан.