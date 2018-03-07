Посол РФ и американский сенатор заявили о важности нормализации отношений между двумя странами

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов и американский сенатор Оррин Хэтч высказались в пользу восстановления нормальных отношений между двумя странами, сообщило российское посольство.

"Посол Антонов провел встречу с временно исполняющим обязанности председателя сената США Оррином Хэтчем, чтобы обсудить перспективы российско-американских отношений и пути восстановления межпарламентского диалога между двумя странами. Стороны согласились с важностью возвращения наших отношений в нормальное русло", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в его твиттере.