Несовершеннолетний устроил кибератаки на Народный банк Казахстана два года назад

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана завершил расследование уголовного дела о кибератаках на информационные ресурсы Народного банка в октябре 2016 года, сообщило ведомство.

Согласно информации КНБ, подозреваемым оказался несовершеннолетний гражданин Казахстана, который "под неопровержимыми доказательствами, подтвержденными результатами экспертиз, признал свою вину". Уголовное дело было возбуждено по статье УК Казахстана "Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов".

Досудебное расследование прекратили, приняв во внимание возраст подозреваемого, отсутствие судимости, добровольное возмещение пострадавшей стороне причиненного материального ущерба и акт амнистии в честь 25-летия независимости Казахстана.