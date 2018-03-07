Что случилось этой ночью: среда, 7 марта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На разбившемся в Сирии военно-транспортном самолете Ан-26 не было гражданских лиц. Среди 27 погибших были только офицеры, среди которых генерал-майор Владимир Еремеев.

- Посольство РФ в Вашингтоне подтвердило факт запроса в госдеп о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тиллерсона. Ранее представитель госдепа Хизер Нойерт заявила, что США не получали запроса.

- Экономический советник президента США Гэри Кон ушел в отставку. СМИ предполагают, что отставка вызвана разногласиями по поводу пошлин на импорт металлов.

- Стали известны два четвертьфиналиста Лиги чемпионов. В этот раз все ожидаемо.