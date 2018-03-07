"Аэрофлот" отменит парный рейс в Рим в четверг из-за забастовки диспетчеров

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменит в четверг, 8 марта, рейс из Москвы в Рим и обратно из-за национальной забастовки местных авиадиспетчеров.

Отменяются рейсы SU2406 с вылетом из Москвы в 11:30 и SU2407 с вылетом из Рима в 16:20 по московскому времени.

Пассажиры будут отправлены в четверг рейсами SU265/2401 с временем вылета 08:45/09:15 по московскому времени.

Пассажиров оповестят об изменениях расписания через колл-центр. Прибывшие в аэропорт "будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", заверила компания.