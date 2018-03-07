Британская полиция вечером расскажет об отравившем Скрипаля веществе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Британские правоохранители располагают информацией о веществе, из-за контакта с которым пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила в среду BBC News министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

"Мы действительно знаем много больше о веществе, полиция выступит с заявлением позже вечером и поделится некоторыми деталями", - сказала она по завершении заседания правительственного комитета "Кобра", который координирует действия британских властей в чрезвычайных ситуациях.

"Мы должны дать полиции возможность делать ее работу, по ходу расследования будет больше информации", - добавила министр.

В понедельник сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Вещество, которым отравились Скрипаль и его дочь, официально не называлось, однако ряд СМИ утверждал, что речь идет о фентаниле - синтетическом веществе, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее.