В Smith&Wesson скептически оценили технологию "умного оружия"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Компания American Outdoor Brands, владелец крупнейшего в США производителя стрелкового оружия Smith&Wesson, выразила сомнение в спросе на технологию так называемого "умного оружия", позволяющую производить выстрелы только владельцу после подтверждения его личности.

Компания не инвестировала в эту технологию, ранее встречавшуюся только в научно-фантастических фильмах, из-за сомнений относительно уровня ее развития и потенциального спроса со стороны клиентов, говорится в сообщении фирмы.

При этом American Outdoor Brands выступила в поддержку мер безопасности в отношении оружия. "Мы уважаем широкое обсуждение, касающееся огнестрельного оружия и безопасности, - говорится в заявлении председателя правления компании Барри Монхайта и CEO Джеймса Дебни. - Мы разделяем стремление сделать общество безопаснее".

Это заявление стало ответом на недавние случаи стрельбы в школах США и призывы активистов ограничить продажи огнестрельного оружия в целом и автоматических винтовок с увеличенными магазинами в частности.

Акции American Outdoor Brands дешевеют на 0,5% в ходе предварительных торгов в среду. За последний год капитализация компании рухнула почти вдвое из-за снижения спроса на огнестрельное оружие.