В Италии 8 марта пройдет забастовка в поддержку прав женщин на работе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Итальянские профсоюзы объявили масштабную забастовку на 8 марта в поддержку прав работающих женщин, передает в среду газета La Repubblica.

"Забастовка против насилия мужчин в отношении женщин, против недостаточного финансирования и признания центров по борьбе с насилием, против закрытия женских организаций... Забастовка, чтобы осудить домогательства и сексуальный шантаж на работе", - говорится в общем сообщении профсоюзов.

В Риме в четверг из-за акции протеста будут закрыты все ветки метро. Кроме того, будет нарушена работа автобусов и трамваев. Метро и часть наземного транспорта также не будет работать в Турине и в Милане.

Итальянская железнодорожная компания Trenitalia сообщила о возможных задержках и отмене поездов с полуночи до 21.00 8 марта. Авиакомпания Alitalia также предупредила о возможной отмене рейсов.

Забастовки затронут работу школ и муниципальных учреждений.