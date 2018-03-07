Боевики напали на здание полиции на юге Афганистана

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Трое полицейских погибли, еще четверо ранены в среду вечером в результате атаки боевиков на отделение полиции приграничного с Пакистаном уезда Спин-Болдак провинции Кандагар, на юге Афганистана, сообщают местные власти.

Сначала террорист-смертник на заминированном мотоцикле подорвал себя у входа в задние отделения полиции, затем трое вооруженных боевиков ворвались в здание и открыли огонь по полицейским, сообщил журналистам начальник полиции провинции Кандагар генерал Абдул Разик.

Все нападавшие были ликвидированы, сообщил начальник полиции.

По сообщению местных СМИ, ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено в России).