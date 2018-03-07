В ЛНР заявили о нарушении перемирия в Донбассе украинскими военными

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в среду вечером обстреляли позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики, сообщили в военном ведомстве ЛНР.

"В 21:20 ВСУ произвели обстрел позиций Народной милиции в направлении посёлков Луганское - Логвиново из БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

О разрушениях и пострадавших в результате обстрела не сообщается.

В штабе украинской военной операции в Донбассе в свою очередь заявили, что в результате обстрела со стороны ополченцев был ранен один украинский военнослужащий. "На Донецком направлении противник из стрелкового оружия вел огонь у Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщает пресс-центр штаба на своей странице в Фейсбуке.

Там также сообщили, что на других участках фронта нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.