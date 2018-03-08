Стрельба произошла в школе американского штата Алабама

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Два человека получили ранения и еще один скончался по пути в больницу в результате стрельбы в школе Хаффман в американском Бирмингеме, штат Алабама. Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что огонь был открыт "случайно".

Одному из пострадавших — сотруднику школы — оказали помощь на месте.

На месте работает полиция и мэр Бирмингема Рэндалл Вудфин. Школа временно закрыта.

Начальник полиции Бирмингема Орландо Уилсон в ходе пресс-пресс-конференции сообщил журналистам, что в результате стрельбы пострадали девушка и юноша 17 лет, впоследствии девушка погибла. По его словам, власти пытаются определить, была ли стрельба случайной.