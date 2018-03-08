Военачальник НАТО высказался за улучшение отношений альянса с Россией

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Председатель военного комитета НАТО Петр Павел считает необходимым улучшение отношений альянса с Россией.

"Я всегда являюсь острожным оптимистом. Я верю, что есть возможность лучших отношений между НАТО и Россией. Но для этого нужно больше желания с российской стороны, которое сможет убедить альянс, что Россия в этом серьезно заинтересована", - заявил он, выступая в вашингтонском университете Джорджа Вашингтона.

По его словам, Россия должна продемонстрировать свое желание конкретными шагами. В то же время ее действия в Грузии, в Крыму и на Украине "создают напряженность". Он подчеркнул, что лучшим примером может стать Украина. "Без решения на Украине улучшения отношений не будет", - отметил военачальник.

По его мнению, лучшим решением проблемы был бы ввод миротворческой миссии ООН в "конкретный регион".

"Это было бы четким сигналом конструктивного подхода. После этого мы начали бы думать о других мерах по улучшению отношений", - подчеркнул Павел.

"Нам, вероятно, нужен больший импульс для продвижения диалога вперед. До настоящего момента стандартная повестка дня (заседаний Совета Россия-НАТО - ИФ) довольно расплывчата. Нам нужно больше углубляться в существо проблем, чтобы двигаться вперед, включая вопросы, которые мы называем "гибридной (войной - ИФ)", а это является довольно широкой сферой. Необходимо решать вопросы кибербезопасности и другие", - приводит его слова пресс-служба Пентагона.

"Я думаю, что нам требуется воля с обеих сторон, чтобы двигаться вперед с целью достижения прогресса", - считает генерал.

Павел заявил, что он хотел бы достичь какого-то соглашения, которое определило бы правила поведения в киберпространстве. "На сегодняшний день стоит большой вопрос насчёт того, как мы разработаем нормативную базу наподобие той, что существует в отношении конвенционального и ядерного оружия - такая же база должна быть создана и применительно к киберсфере", - сказал генерал.

Он отметил, что над этим вопросом "придется работать не только с Россией, но и с другими крупными игроками, такими как Китай".