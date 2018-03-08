Посольство РФ в США поздравило женщин госдепа с 8 Марта

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Посольство РФ в США поздравило в фейсбуке представителя американского госдепартамента Хизер Нойерт и других сотрудниц ведомства с 8 Марта, и подвергла госдеп критике за распространение ложных новостей и комментариев о России.

"Мы слышим поток фейк-новостей - о жестокостях России в отношении мирного населения Восточной Гуты, о газовом "героизме" Порошенко, искреннюю радость по поводу награждения Оскаром истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля. И ранее, как мы отмечали, - дезинформацию об организации встречи глав внешнеполитических ведомств наших стран", - говорится в сообщении.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил ранее, что Россия предложила госсекретарю США Рексу Тиллерсону встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Эфиопии, где они оба будут находиться одновременно. Запрос о проведении такой встречи был направлен американкой стороне 2 марта.

Вместе с тем. Нойерт на брифинге заявила журналистам, что такого предложения от России не поступало.

Посольство РФ в связи с этим отметило: "Два министра будут находиться одновременно в одном отеле. Это же прекрасная возможность поговорить не через прессу, а напрямую. Обсудить комплекс накопившихся вопросов региональной и глобальной повестки".