Что случилось этой ночью: четверг, 8 марта

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Телеканал Sky News сообщил, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впали в кому после отравления веществом нервно-паралитического действия. В тяжелом состоянии находится также прибывший на место их отравления полицейский.

- Неизвестный с ножом напал на прохожих в Вене. Трое человек получили серьезные ранения.

- В школе Хаффман в американском Бирмингеме, штат Алабама произошла стрельба. Два человека получили ранения, еще один скончался по дороге в больницу. В полиции полагают. что огонь был открыт по неосторожности.

- Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта. Российские дипломаты поздравили американских коллег, но попеняли им на поток фейковых новостей о России.