Глава МИД Германии не войдет в новое правительство

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что не войдет в состав нового германского правительства канцлера Ангелы Меркель.

В соответствии с соглашением между блоком Меркель и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о формировании коалиционного правительства, СДПГ получила право самостоятельно выбрать кандидатуру на пост главы МИД.

Габриэль, ранее бывший лидером СДПГ, написал на своей странице в фейсбуке, что новое партийное руководство проинформировало его о том, что он не войдет в состав нового правительства.

Ранее, 5 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил переизбрать Ангелу Меркель на пост канцлера страны.

На прошлой неделе большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовало за формирование большой коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель. Ранее создание коалиции поддержал блок ХДС/ХСС.

Впервые после окончания Второй мировой войны в Германии не удается так долго сформировать правящую коалицию. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства не был сформирован в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Впоследствии социал-демократам и консерваторам под руководством Меркель удалось преодолеть основные разногласия по ряду вопросов и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции".