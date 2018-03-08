Лавина перекрыла движение фур на главной транзитной магистрали Грузии

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - На 190-м километре международной автомобильной трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Е-60), по которой пролегает маршрут почти всех проходящих через территорию Грузии транзитных грузов, сходят земляные и скалистые лавины, сообщает в четверг департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

"В связи с этим на данном участке магистрали запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами", - говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что на месте мобилизована соответствующая тяжелая техника и ведутся интенсивные работы по расчистке дороги.

По информации департамента, из-за активизации оползневых процессов большая земляная и скалистая масса только что сошла и на 95-м километре дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, ведущей в горную Сванетию, в результате чего на этом участке запрещено движение всех видов автотранспорта.