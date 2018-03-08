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Два сильных землетрясения зафиксировали в Восточной Африке

Есть обновление от 15:02

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Два подземных толчка магнитудой 5,8 и 5,7 зафиксировано в Восточной Африке на границе Малави и Мозамбика, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в 11:48 по Москве в четверг, эпицентр имел координаты -16.84 градуса южной широты и 35.31 градуса восточной долготы и находился в 121 км южнее города Блантайр (Малави), но на мозамбикском берегу реки Шире.

Второй подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в 12:52 по Москве в четверг в 104 км южнее Блантайр, уже на территории Малави.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытия оцениваются, соответственно, как "разрушительное" и "очень сильное".

Теги: Африка, Малави, Мозамбик
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