Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в четверг совершил полет у побережья Сирии, где расположены российская база ВМФ в порту Тартус и авиабаза Хмеймим в Латакии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14846 и позывным CART21, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, осуществлял пролеты вблизи российских баз в Сирии на удалении приблизительно 70 км.

В последнее время полеты американских разведывательных самолетов у российских баз в Сирии осуществляются практически ежедневно. При этом в разведывательных операциях часто задействуются сразу несколько самолетов. Так, согласно мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, в среду в проведении разведывательных полетов в районе восточного Средиземноморья были замечены два патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon. Во вторник в этом же районе летали сразу три аналогичных самолета ВМС США.

Как сообщалось, также 6 марта большой десантный корабль (БДК) "Орск" прошел через Черноморские проливы в Средиземное море. По утверждению стамбульских сайтов, боевой корабль Черноморского флота "Орск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

При этом отмечалось, что БДК "Орск", судя по его осадке, шел сильно нагруженным. На его верхней палубе замечено большое количество тентованных грузовиков "КамАз", а также грузовых автомашин ЗИЛ-131 с кузовами-фургонами типа "Кунг", окрашенными в зеленый цвет.