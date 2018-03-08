Сухогруз подал сигнал бедствия на Балтике

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Балтийском море, недалеко от шведского острова Готланд подал сигнал бедствия сухогруз, направлявшийся в Санкт-Петербург, угрозы жизни экипажа нет, сообщил "Интерфаксу" источник в международном центре морского поиска и спасения.

"Сигнал бедствия поступил от сухогруза, находящегося в международных водах к западу от шведского острова Готланд в Балтийском море. На сигнал бедствия отреагировал находящийся поблизости ледокол и катер береговой охраны, которые направляются к сухогрузу", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что на борту находится 22 моряка, угрозы жизни экипажа нет. Судно следовало под флагом Панамы в Петербург.