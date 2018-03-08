В Дании начался суд по делу об убийстве шведской журналистки на подводной лодке

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Копенгагене начался суд над датским изобретателем Петером Мадсеном, которого обвиняют в жестоком убийстве шведской журналистки Ким Валль, сообщает в четверг агентство Associated Press.
Мадсен, и как и до этого, отказался признать себя виновным и заявил, что женщина погибла в результате несчастного случая. Он также отвергает обвинения в изнасиловании. При этом Мадсен подтвердил, что расчленил тело, прежде чем "похоронить его в море", однако утверждает, что сделал это потому, что иначе не мог вытащить останки на поверхность.
Во время заседания прокурор зачитал результаты психиатрической экспертизы, в которых Мадсен описан как "умный человек с психопатическими наклонностями". Гособвинение настаивает на том, что Мадсену неведомо сострадание или чувство вины.
Если мужчину признают виновным, его ждет либо длительное тюремное заключение (до тех пор, пока он не перестанет представлять опасность для общества), либо лечение в психиатрической клинике.
Дело Петера Мадсена
По версии следствия, Петер Мадсен убил Ким Валль 10 августа 2017 года, когда они вдвоем находились в море на подводной лодке "Наутилус", построенной самим подозреваемым. Журналистка готовила материал об изобретателе.
На следующий день спасатели подобрали Мадсена с тонущего судна. Тот заявил, что высадил свою спутницу на одном из островов. Однако вскоре было у берега были обнаружены части ее тела.
Тогда Мадсен изменил свои показания и стал утверждать, что Валль погибла в результате несчастного случая: якобы он не смог удержать крышку люка, и она упала женщине на голову. После этого он, пребывая в состоянии шока, решил избавиться от тела и затопить подводную лодку, совершив самоубийство. По другой версии Мадсена, журналистка отравилась угарным газом.
Следствие же полагает, что Мадсен мог специально затопить судно, чтобы скрыть улики. В ходе обысков в его офисе были найдены видеозаписи с пытками и убийствами женщин. Полиция полагает, что эти записи подлинные.
Мадсен утверждает, что они принадлежат кому-то другому, а он сам видит их впервые.