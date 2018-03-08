В Дании начался суд по делу об убийстве шведской журналистки на подводной лодке

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Копенгагене начался суд над датским изобретателем Петером Мадсеном, которого обвиняют в жестоком убийстве шведской журналистки Ким Валль, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Мадсен, и как и до этого, отказался признать себя виновным и заявил, что женщина погибла в результате несчастного случая. Он также отвергает обвинения в изнасиловании. При этом Мадсен подтвердил, что расчленил тело, прежде чем "похоронить его в море", однако утверждает, что сделал это потому, что иначе не мог вытащить останки на поверхность.

Во время заседания прокурор зачитал результаты психиатрической экспертизы, в которых Мадсен описан как "умный человек с психопатическими наклонностями". Гособвинение настаивает на том, что Мадсену неведомо сострадание или чувство вины.

Если мужчину признают виновным, его ждет либо длительное тюремное заключение (до тех пор, пока он не перестанет представлять опасность для общества), либо лечение в психиатрической клинике.