Суд Нью-Йорка рекомендовал Трампу игнорировать критиков в твиттере

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Федеральный судья Нью-Йорка Наоми Райс Бухвальд рассмотрела коллективный иск пользователей твиттера к президенту США Дональда Трампу, который заблокировал им доступ к записям своего аккаунта, сообщает The Hill.

Судья рекомендовала президенту не блокировать критиков, а игнорировать их твиты с помощью функции "mute", которая позволяет полностью отключить оповещения об активности выбранных пользователей. При этом они по-прежнему смогут читать и комментировать блог Трампа.

Судья призвала стороны процесса прийти к соглашению, потому что в противном случае ее решение "может им не понравиться". Адвокаты с обеих стороны заявили, что им нужно проконсультироваться с клиентами.

Истцы, интересы которых представляет Институт первой поправки имени Найта, пытаются доказать, что их блокировка является нарушением сводобы слова, поскольку твиттер президента - это публичная площадка. Защита президента со своей стороны особо отмечает, что речь идет о личном аккаунте Трампа, а не официальном блоге Белого дома.