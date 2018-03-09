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Экс-глава предвыборного штаба Трампа отказался признать себя виновным в мошенничестве

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт заявил, что не признает себя виновным в мошенничестве в банковской сфере и других нарушениях, сообщает в четверг издание The Hill.

Судебный следователь постановил, что слушания по делу стартуют 10 июля. Манафорт до суда будет находиться под домашним арестом.

Кроме того, 17 сентября начнутся слушания по другому делу, фигурантом которого также является Манафорт. Все обвинения были предъявлены командой спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое российское вмешательство в американские выборы. При этом Манафорту на данном этапе не предъявлено обвинений, касающихся именно выборов и возможного сговора с РФ.

Теги: Пол Манафорт, США
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